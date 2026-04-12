Adıyaman Recep Grup Suyu hattında arıza
Adıyaman'ın Sincik, Kahta ve Samsat ilçelerine bağlı yaklaşık 100 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Recep Grup Suyu isale hattında arıza meydana geldi. Kahta ilçesinin Teğmenli Köyü yakınlarındaki sorun nedeniyle bazı köylerde su kesintileri yaşanabilir. Vatandaşlar, arızanın bir an önce giderilmesini talep ediyor.
Kahta ilçesinin Teğmenli Köyü yakınlarında oluştu. Meydana gelen sorun nedeniyle çok sayıda köyde içme suyu kesintisi yaşanabileceği bildirildi.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, mağduriyet yaşanmaması için arızanın bir an önce giderilmesini talep ederek yetkililere çağrıda bulundu. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı