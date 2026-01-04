Haberler

Adıyamanlılar sokak hayvanlarını unutmadı

Adıyamanlılar sokak hayvanlarını unutmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının eksi 9 dereceye kadar düşmesiyle vatandaşlar sokak hayvanları için seferber oldu. Kırsal alanlarda yiyecek bırakan ve iş yerlerinin önüne mama koyan vatandaşların duyarlı davranışları dikkat çekti.

Adıyaman'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanları unutulmadı.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının eksi 9 dereceye kadar düştüğü Adıyaman'da, vatandaşlar sokak hayvanları için adeta seferber oldu. Kimi vatandaş, kırsal bölgede karların üzerine yiyecek bırakırken kimi vatandaş ise evlerinin yada iş yerlerinin önüne mama bırakarak sokak hayvanlarının karnını doyurmaya çalıştı.

Yürekleri ısıtan örnek davranış anları ise fotoğraf karelerine yansıdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Silahlarla gövde gösterisi yapıp Trump'a seslendiler
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden biri Türk vatandaşı