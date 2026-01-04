Adıyamanlılar sokak hayvanlarını unutmadı

Adıyaman'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanları unutulmadı.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının eksi 9 dereceye kadar düştüğü Adıyaman'da, vatandaşlar sokak hayvanları için adeta seferber oldu. Kimi vatandaş, kırsal bölgede karların üzerine yiyecek bırakırken kimi vatandaş ise evlerinin yada iş yerlerinin önüne mama bırakarak sokak hayvanlarının karnını doyurmaya çalıştı.

Yürekleri ısıtan örnek davranış anları ise fotoğraf karelerine yansıdı. - ADIYAMAN