Adıyaman'da Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi

Adıyaman'da Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Adıyaman Merkez Emir Sultan Camisi'nde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görmek için vatandaşlar sıraya girdi. Kadınlar ve erkekler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görmenin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar cep telefonları ile Sakal-ı Şerif'i kaydetti.

Duygusal anların da yaşandığı ziyarette vatandaşlar, oldukça mutlu olduklarını dile getirerek herkesin tuttuğu oruçların Allah tarafından kabul olmasını diledi. - ADIYAMAN

