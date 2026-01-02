Adıyaman'da yüzleri gülümseten görüntü

Adıyaman'da, vakadan dönen sağlık personelleri ile çocukların kar topu savaşı yüzleri gülümsetti.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık ekipleri vakadan dönerek istasyonlarına döndükleri esnada sokakta oyun oynayan çocukların kartoplarına denk geldi. Çocukların kendilerine kartopu atmasına ve çocukların oyun isteklerine kayıtsız kalmayan ekip, ambulanstan inerek çocuklarla kar topu savaşı yaptı. Bir süre çocuklarla oyun oynayan ekip, çocukların yüzünde tebessüme neden oldu. Mutlu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Çocuklarla bir süre oyun oynayan ekip daha sonra bulundukları yerden ayrılarak istasyonlarına devam etti. - ADIYAMAN