Adıyaman'da Orta Hasarlı Yapıların Yıkım Süreci Değerlendirildi

Adıyaman'da Orta Hasarlı Yapıların Yıkım Süreci Değerlendirildi
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6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da orta hasarlı yapıların yıkım ve enkaz kaldırma süreci ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Osman Varol, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da orta hasarlı yapıların yıkım ve enkaz kaldırma süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, orta hasarlı yapıların yıkım süreci ve devam eden enkaz kaldırma çalışmaları ele alındı. Ayrıca, sahada yapılması planlanan yeni uygulamalar ve sürecin hızlandırılmasına yönelik atılacak adımlar da görüşüldü.

Vali Osman Varol, toplantıda yaptığı değerlendirmede, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen bir yaklaşımla sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Orta hasarlı yapıların kontrolü ve yıkımı konusunda ilgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Toplantıya ilgili kurum müdürleri ve teknik ekipler de katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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