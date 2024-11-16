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Adıyaman'da Nesli Tehlikede Çizgili Sırtlan Görüntülendi

Adıyaman'da Nesli Tehlikede Çizgili Sırtlan Görüntülendi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, tekne gezisi yapan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bu nadir görülen hayvan, mağara bölgesinde bir süre gözlemlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde nesli tehlikede olan ve korunması gereken hayvan türleri içerisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan görüldü.

Besni'nin Kızılin köyü ilçesi Fırat Havzası yakınlarındaki mağaraların bulunduğu bölgede çizgili sırtlan, tekne gezisi yapan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Fırat Nehri üzerinde tekne gezisi yapan vatandaşlar, kıyıda ilerleyen sırtlanı görünce ilk önce çok şaşırdı daha sonra cep telefonuyla bu anları kaydetti.

Görülmesi çok nadir olan sırtlan, mağaraların bulunduğu bölgede bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında' olduğu için korunması gereken türlerin 'Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlanlar daha öncede bu bölgelerde görülmüştü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sırtlanları görüntülemek için fotokapan kurmuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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