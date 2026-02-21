Haberler

Adıyaman'da minik öğrencilere acil çağrı farkındalık eğitimi

Güncelleme:
112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri, Halide Edip Anaokulu'nda öğrencilere acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlattı.

Adıyaman Acil Çağrı Merkezi görevlileri tarafından minik öğrencilere eğitim verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri, farkındalık eğitimleri kapsamında Halide Edip Anaokulu'nda bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde, acil durumlarda doğru ve bilinçli hareket edilmesinin önemi anlatıldı. Öğrencilere ve eğitimcilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programına gösterilen ilgi dolayısıyla Halide Edip Anaokulu idaresi ve öğretmenlerine teşekkür edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
