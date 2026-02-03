Haberler

Mezarlık sular altında kaldı

Gölbaşı Yarbaşı Mezarlığı, etkili yağışların ardından sular altında kaldı. Vatandaşlar, mezarlığın su giderlerinin çalışmaması nedeniyle bu durumu yaşadıklarını belirtti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir mezarlık yağışlardan dolayı sular altında kaldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağmur yağışı dolayısıyla Gölbaşı Yarbaşı Mezarlığını sular bastı. Mezarlıkta suların birikmesi ve göle dönmesiyle mezarlık sular altında kaldı. Mezarlığın sular altında kalmasına tepki gösteren vatandaşlar, su giderlerinin çalışmamasından kaynaklı olarak bu tür durumun yaşandığını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
