Adıyaman'da Mera Islah Projesi ile Su Sondaj Çalışmaları Başladı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şubesi ekipleri, Besni ilçesine bağlı Konuklu Köyü'nde Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında su sondaj çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalara Şube Müdürü Eyyup Aydın Can da bizzat katılarak yerinde incelemelerde bulundu.

Proje çerçevesinde yürütülen sondaj çalışmalarıyla, özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan köy halkının uzun süredir yaşadığı içme suyu sorununun çözülmesi ve meraların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Su kaynaklarına erişimin artırılmasıyla birlikte, meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanması, hayvan sağlığı ve verimliliği açısından büyük önem taşıyor.

Mera Islah ve Amenajman Projesi ile sadece su temini değil, aynı zamanda meraların verimliliğinin artırılması ve doğal yapısına uygun bitki çeşitliliğinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. Yapılan bu ıslah çalışmaları sayesinde, meraların ot verimi artırılarak hayvan beslenmesine katkı sağlanması, dolayısıyla da yöredeki hayvancılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şube Müdürü Eyyup Aydın Can, yaptığı açıklamada, proje kapsamında yapılan her çalışmanın yerelde tarımsal üretime, özellikle de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa büyük katkı sunduğunu belirtti. Adıyaman genelinde uygulanan benzer projelerle, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, çiftçi refahının artırılması ve doğal ekosistemlerin korunması hedefleniyor. - ADIYAMAN