Adıyaman'da Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan yavru kedi, elektrik dağıtım şirketi personeli tarafından kurtarıldı. Köy sakinleri tarafından fark edilen kedinin bakımı ve beslenmesi için köy sakinlerine teslim edildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan yavru kedi elektrik dağıtım şirketinin personeli tarafından kurtarıldı.

Gerger ilçesine bağlı Dağdeviren köyünde köpek tarafından kovalanan yavru kedi can havliyle elektrik direğinin tepesine tırmandı. Elektrik direğinin tepesinde kedi sesi duyan köy sakinlerinden Cemal Örnek, kedinin aşağıya inemediğini ve soğuktan üşüdüğünü fark etti. Cemal Örnek, durumu elektrik dağıtım şirketine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tedbir için ilk önce elektrik akımını kesti. Daha sonra direğe çıkan ekipler yavru kediyi kurtarmaya çalıştı. Yavru kedi ise bir süre direğin tepesine tutunarak ekibe zor anlar yaşattı. Ekibin başarılı çalışmaları sonucu direğin tepesindeki kedi olduğu yerden kurtarılarak, bakımı ve beslenmesi için köy sakinlerine teslim edildi. - ADIYAMAN