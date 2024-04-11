Adıyaman'da Mahsur Kalan İki Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman'da, bir iş yeri içerisinde mahsur kalan iki kedi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında bulunan kullanılmayan bir iş yeri içerisinde 2 kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde iş yeri içerisine girdi. Burada uzun süredir mahsur kaldığı tahmin edilen her iki kedi dışarıya çıkarıldı. Sağlık durumları iyi olan her iki kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN