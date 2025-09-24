Haberler

Adıyaman'da Madde Bağımlıları için Konteyner Kent Boşaltıldı

Güncelleme:
Adıyaman'da madde bağımlılarının yuvası haline gelen konteyner kentteki konteynerler, ilgili kurumlar tarafından tek tek alınarak bölgeden götürüldü. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Adıyaman'da, madde bağımlılarının yuvası haline gelen konteyner kentteki konteynerler, tek tek alınmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi, Altınşehir İlkokulu yanındaki park deprem zamanında konteyner kente dönüştürülmüş ve binlerce depremzedeye ev sahipliği yapmıştı.

Uzun bir süredir boşaltılan ve başıboş bırakılan konteyner kent bu defa madde bağımlılarının yuvası haline gelmişti. Yaşanan olumsuz olayların haber yapılması sonrası ilgili kurumlar harekete geçti.

İlgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde konteyner kentteki konteynerler vinçler yardımıyla tırlara yüklenerek bölgeden götürüldü. Vatandaşlar, çalışmayı gerçekleştiren kurumlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
