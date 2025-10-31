Haberler

Adıyaman'da Kuraklık Tehlikesi: Ziraat Odası Başkanı Uyardı

Güncelleme:
Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentte etkili olan kuraklık nedeniyle tarımsal üretimin büyük risk altında olduğunu belirtti. Atatürk Barajı'ndan Adıyaman'ın faydalanamadığını vurgulayan Özkan, yağışların yetersizliği konusunda yetkilileri tedbir almaya çağırdı.

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentte etkisini artıran kuraklığa dikkat çekerek, yağışların yetersizliği ve Atatürk Barajı'ndan Adıyaman'ın tarımsal sulamada faydalanamaması nedeniyle üreticinin büyük risk altında olduğunu söyledi.

Kuraklığın etkili olduğu Adıyaman'da beklenen yağışların gelmemesinin tarımsal üretimi tehdit ediyor. Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentin kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Atatürk Barajı'ndan faydalanamadıklarını dile getirdi. Şanlıurfa ve Mardin'in barajdan faydalandığını ancak Adıyaman'ın faydalanmadığını aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Yağışlar eksik. Geçmişten de yağış eksikliklerimiz var. Çok şiddetli bir kış geçmediği ve kar yağışları olmadığı sürece bu eksiklik önümüzdeki sezonda da devam edecek. Dolayısıyla daha büyük risk bizi bekliyor. Atatürk Barajı'ndan Şanlıurfa ve Mardin'e tarımsal sulama yapılıyor. Ancak Adıyaman olarak maalesef bu sudan faydalanamıyoruz. Yanı başımızda Atatürk Barajı var ama ne tarımda ne de içme suyu olarak kullanabiliyoruz. 'Su bize, biz suya bakıyoruz.' Yıllardan beri Atatürk Barajı suyunu çevre iller kullanıyor. Bizim topraklarımızdan oluşan bu suyu daha ne zaman Adıyaman'a kazandıracaklar, merak ediyoruz."

"Yağış almazsak yine kuraklık sıkıntısı yaşayacağız"

Özkan, 2025 yılının Türkiye genelinde kuraklıkla geçtiğini ve yağışların yetersiz kalması halinde üretimde ciddi kayıplar yaşanabileceğini belirterek, "Ekim ayını bitirmek üzereyiz ama beklediğimiz yağışlar hala gelmedi. Henüz çok geç kalmış sayılmayız, ancak kasım ayında ciddi yağışlar almazsak yine kuraklık sıkıntısı yaşayacağız. Aralık ayına kadar tohumun toprakla buluşması gerekiyor. Yağış yok, kuraklık var. Atatürk Barajı suyu Adıyaman'a akmadığı sürece bu sıkıntılar her yıl devam edecektir. Yetkililerin bir an önce tedbir almaları gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
