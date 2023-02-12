Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da köyde Mehmetçiği gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı

Yerel Haberler

Adıyaman'da köyde Mehmetçiği gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı

Depremin büyük hasara uğrattığı illerden biri olan Adıyaman'da karşısında helikopterin içinden inen Mehmetçiği gören vatandaşın tepkileri duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Depremin büyük hasara uğrattığı illerden biri olan Adıyaman'da karşısında helikopterin içinden inen Mehmetçiği gören vatandaşın tepkileri duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşın askeri karşısında görünce sarılması ve el sallaması duygulandıran görüntüler ortaya çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, Mehmetçik ilçelere ve köylere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir köye helikopterle ulaşan Mehmetçik ile bir vatandaş arasında yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Askeri helikopterle köye ulaşan Mehmetçik, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden çekilen görüntülere, Mehmetçiği karşısında gören vatandaşın sarılarak ellerini öptüğü anlar yansıdı. Ardından Mehmetçiğe el sallayan vatandaşların o anları izleyenleri duygulandırdı. - ADIYAMAN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title