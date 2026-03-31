Sincik-Kahta karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Adıyaman Sincik- Kahta karayolunda yaşanan çökmelerden dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından Sincik-Kahta karayolu Teymenli Köyü mevkiinde çökme meydana geldi. Çökmenin ardından ekipler tarafından bölgede çalışma başlatılmıştı. Yapılan geçici müdahalelere rağmen yol zemini çökmeye devam etti. Karayolunu kullanan sürücüler, yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, çöken bölgeye sadece asfalt ve toprak dökülmesinin kalıcı çözüm olmadığını ifade ederek, daha sağlam dolgu malzemeleriyle kalıcı çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan sürücüler, yol üzerinde herhangi bir uyarıcı levhanın bulunmadığını belirterek, özellikle gece saatlerinde riskin arttığını vurguladı. Sürücüler, muhtemel kazaların önüne geçilmesi için bölgeye acilen uyarı levhalarının yerleştirilmesini istedi. - ADIYAMAN

