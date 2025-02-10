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Adıyaman'da Kar Yağışı, Sincik İlçesinde Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman'da Kar Yağışı, Sincik İlçesinde Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy ve mezralara ulaşım sağlanamıyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 16 köy ve bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü Sincik ilçesinde 16 köy yolu ile bu köylere bağlı mezraların yolları kapandı. Ulaşımın sağlanamadığı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleri tarafından köy ve mezra yollarında çalışma yapılıyor.

Ekiplerin karla mücadelesi yoğun şekilde devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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