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Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle 20 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle 20 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için kar temizleme çalışmaları başlattı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışından dolayı 20 köye ulaşım sağlanmıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçeye bağlı 20 köye ulaşımlar durdu. Kapanan köy yollarından dolayı İl Özel İdaresine bağlı ekipler harekete geçerek çalışmalar başlattı. Kapanan 20 köy ve bu köylere bağlı mezralara yeniden ulaşılabilmesi için kar temizleme çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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