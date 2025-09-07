Haberler

Adıyaman'da 'Kanlı Ay' Tutulması Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
'Kanlı Ay' tutulması, Adıyaman merkez ve ilçelerinde vatandaşlar tarafından kaydedildi. Bu olağan dışı gökyüzü olayı, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle ortaya çıkıyor.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde "Kanlı Ay" tutulması görüntülendi.

"Kanlı Ay" olarak bilinen ve Ay'ın kızıl bir renge büründüğü bu gökyüzü olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kentin farklı noktalarında gökyüzüne bakan vatandaşlar, dolunayın olağan dışı kızıllığını görünce o anları kayıt altına aldı.

Kanlı Ay'ın, Dünya, Güneş ve Ay'ın belirli bir konuma gelmesiyle ortaya çıktığı, bu sırada Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi sonucu kızıl renge büründüğü belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



