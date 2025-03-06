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Adıyaman'da KADES Uygulaması Tanıtıldı

Adıyaman'da KADES Uygulaması Tanıtıldı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı yapılan tanıtım etkinlikleri düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince vatandaşlar KADES uygulaması konusunda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis ekiplerince kent merkezinde Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı yapıldı. Şehrin bir çok farklı noktasında KADES'in tanıtımını yapan polis ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla yürütmeye çalıştıklarını bu tür bilgilendirmeleri zaman zaman yapacaklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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