Adıyaman'da Kaçan İnek Trafiği Karıştırdı
Adıyaman'da, sahibinden kaçan bir inek trafiği birbirine kattı. İnek, Atatürk Bulvarı'ndaki kavşağa gelerek yoğun trafiği olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ineği yakalayarak sahibine teslim etti.
Adıyaman'da, sahibinin elinden kaçan inek trafiği bir birine kattı.
Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan bir inek Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü Kavşağına geldi. Burada yoğun trafiğin arasına dalan trafiği bir birine kattı. Sağa sola koşturan inek vatandaşlar tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi. İneğin yakalanmasıyla sürücüler yollarına kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel