Adıyaman'da İş Güvenliği İhlali Tepki Çekti

Adıyaman merkezde yapımı süren bir apartmanda, iş güvenliği kurallarına tamamen aykırı şekilde çalışan bir işçinin görüntüsü tepkilere neden oldu.

Beş katlı binanın en üst katında, hiçbir emniyet ekipmanı olmadan dış cephe boyası yapan işçi, muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı.

Cep telefonuyla çekilen görüntüde, işçinin balkon demirliği dahi olmayan yükseklikte, güvenlik halatı, iskele ya da kask gibi hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan çalıştığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ardından vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Her gün buradan geçiyoruz. Aynı inşaatta defalarca iş güvenliği ihlali gördük. Bu kadar yüksekten hiçbir önlem alınmadan çalışmak kabul edilemez. Bir işçinin canı yanmadan kimse önlem almayacak mı" diyerek yetkilileri göreve çağırdı. - ADIYAMAN