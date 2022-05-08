Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan günü birlik evlere yönelik denetimler Adıyaman'da da gerçekleştirildi.
ADIYAMAN (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan günü birlik evlere yönelik denetimler Adıyaman'da da gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde veri bildirimi yapmayan günü birlik evlere idari yönden işlem yapıldı.
Polis ekipleri, denetimlerde evlerin kayıtlarını incelerken, evlerde bulunan kişilerin de kimliklerini kontrol etti. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı / Yerel