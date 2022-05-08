Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi - Haberler

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Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan günü birlik evlere yönelik denetimler Adıyaman'da da gerçekleştirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan günü birlik evlere yönelik denetimler Adıyaman'da da gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde veri bildirimi yapmayan günü birlik evlere idari yönden işlem yapıldı.

Polis ekipleri, denetimlerde evlerin kayıtlarını incelerken, evlerde bulunan kişilerin de kimliklerini kontrol etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Adıyaman, Türkiye, Asayiş, Yerel, Haberler

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