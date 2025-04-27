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Adıyaman'da Gölete Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Gölete Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gölete düşen 5 yaşındaki Nurullah Baran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gölete düşen küçük çocuk hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, gölete düşen 5 yaşlarındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Durak (Menzil) Köyünde bulunan göletin yanına gelen 5 yaşlarındaki Nurullah Baran ayağının kayması sonucu suya düştü. Küçük çocuğun suya düştüğünü görenler yardıma koştu. Su içerisinde kaybolan küçük çocuk için durum 112 Acil Çağrı Merkezine aktarıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde ilk incelemesi yapılan Nurullah Baran'ın cenazesi Göçeri Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Yerel
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