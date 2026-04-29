Adıyaman'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş suçlarının önlenmesi, suça karışan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan "Dar alan uygulaması" kapsamında, toplam 14 uygulama noktası ve 4 devriye noktasında denetimler yapıldı. Uygulamaya 43 emniyet personeli katıldı.

Denetimler kapsamında 646 şahıs, 133 araç ve 145 motosiklet kontrol edildi. Yapılan incelemelerde eksiklikleri tespit edilen araçlara toplam 306 bin 96 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, gerçekleştirilen uygulamaların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü belirterek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN

