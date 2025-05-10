İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Adıyaman'da Gençlere Yönelik Etkinlikler Düzenlendi

Adıyaman'da Gençlere Yönelik Etkinlikler Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tut Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen kitap okuma halkası ve doğa yürüyüşü ile gençler birlik ve beraberlik içinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Adıyaman'ın Tut Gençlik Merkezi tarafından ilçede gençlere yönelik etkinlik düzenlendi.

Tut Gençlik Merkezi tarafından ilçede gerçekleştirilen kitap okuma halkası, birlik ve beraberliği pekiştiren doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan gençler, doğanın eşsiz güzellikleri arasında kitapların büyülü dünyasında bir araya gelerek hem bilgi alışverişinde bulundu hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte gençlerin bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmek hedeflendi. Bu tür etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

52 yıl sonra ilk kez ziyaret etti: Duygusal anlar yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.