Adıyaman'da Filistinliler için dua edildi
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Adıyaman'da Filistinliler için dua edildi Adıyaman'da, İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Yenipınar Camii'nde akşam namazı sonrası dualar edildi.
Adıyaman'da Filistinliler için dua edildi
ADIYAMAN - Adıyaman'da, İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Yenipınar Camii'nde akşam namazı sonrası dualar edildi.
İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Adıyaman merkez Yenipınar Camii'nde akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel