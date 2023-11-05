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Adıyaman'da Filistinliler için dua edildi

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Yerel Haberler

Adıyaman'da Filistinliler için dua edildi Adıyaman'da, İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Yenipınar Camii'nde akşam namazı sonrası dualar edildi.

Adıyaman'da Filistinliler için dua edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Yenipınar Camii'nde akşam namazı sonrası dualar edildi.

İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Adıyaman merkez Yenipınar Camii'nde akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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