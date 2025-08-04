Adıyaman'da Eski Lağım Kuyusuna Düşen Yavru Köpekler Kurtarıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlar, eski bir lağım kuyusuna düşen 5 yavru köpeği kurtardı. Köpekler kurtarıldıktan sonra su ve yemekle beslenip serbest bırakıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde eski lağım kuyusuna düşen 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesi yakınlarında eski bir lağım kuyusuna düşen 5 yavru köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanları kurtarmak için kuyuya indi. Kuyuya inen vatandaşlar, yavru köpekleri tek tek kurtardı.
Su ve yemek verilen köpekler daha sonra serbest bırakılırken, kuyunun üzeri vatandaşlar tarafından kapatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel