Adıyaman'da Eğitim Gören Öğrenciler Tarihi Yerleri Gezdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren ortaöğretim son sınıf öğrencileri Adıyaman'daki tarihi yerlerini ziyaret etti.

Samsat Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Öğrencilerimiz huzurun ve kardeşliğin kenti Adıyaman'ı keşfediyor" projesi kapsamında Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencileri ve bu okullarda görev yapan öğretmenler, Kahta ilçesinde bulunan Cendere Köprüsü, Nemrut Dağı Milli Parkı, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi ve yol güzergahında bulunan diğer tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Samsatlı öğrenciler, yoğun olarak geçirdikleri ders çalışma ve sınavlara hazırlık çalışmalarında biraz olsun dinlenme, motive olma ve kentini daha iyi tanıma amacıyla gerçekleştirdikleri gezi ile Adıyaman'ın tarihine yolculuk yaptı.

Gezi öncesi öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, "Bugün sizleri tarihi, kültürü ve bünyesinde pek çok güzelliği barındıran, birçok uygarlıktan izler taşıyan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan Nemrut Dağı, Karakuş Tümülüsü, 1800 yıllık Cendere Köprüsü ve Kahta Kalesi gibi Adıyaman'ın tarihi yerlerine yolcu ediyoruz" diyerek öğretmen ve öğrencilere hayırlı yolculuklar diledi. - ADIYAMAN