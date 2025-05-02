Adıyaman'da Dolu Yağışı İlçe Merkezini Beyaza Bürüdü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Sarı' kodlu uyarı yaptığı kentler arasında yer alan Adıyaman'da, Besni ilçe merkezine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaşlar, aniden bastıran dolunun şiddeti karşısında şaşkınlık yaşarken, ilçe merkezinde yollar ve çatılar kısa sürede beyaza döndü. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız süren dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. - ADIYAMAN