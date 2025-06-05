Adıyaman'da Depremzedeler Mezarlıkları Ziyaret Etti
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. Arefe günü, depremzedeler kabirleri ziyaret ederek dualar etti ve duygusal anlar yaşandı.
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar mezarları başında dualarla anıldı.
Asrın felaketinde 8 bin 561 insanın hayatını kaybettiği Adıyaman'da buruk bir bayramı daha yaşanıyor. Kurban Bayramı nedeniyle depremzedeler arefe günü mezarlıklara akın etti. Adıyaman Yeni Mezarlığındaki yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar dualar etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel