Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da depremzedeler için inşa edilen konutların kura çekimi yapıldı

Güncelleme:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 231 konut ve 6 köy evi olmak üzere toplamda 237 hak sahibi depremzedeler için inşa edilen konutların kura çekimi yapıldı. Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 231 konut ve 6 köy evi olmak üzere toplamda 237 hak sahibi depremzedeler için inşa edilen konutların kura çekimi yapıldı.

6 Şubat'taki depremlerden ağır bir şekilde etkilenen Adıyaman'daki hak sahibi depremzedeler için yapılan konutların kura çekimleri ve konut teslim işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede Kahta ilçesinde yapımı tamamlanan 231 konut ve 6 köy evi olmak üzere toplamda 237 hak sahibi depremzedeler için inşa edilen konutların kura çekimi yapıldı. Kahta Kültür Merkezi'nde Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından noter huzurunda çekilen kuralarda hak sahipleri de hazır bulundu.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Hakan Dursun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda merkezde 231 tane bağımsız konutumuz ve Çataltepe Köyü'nde bulunan 6 tane konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki etaplarda da Samsat depremindekileri de bitirmek üzereyiz zaten. Bir sıkıntımız, problemimiz yok. Konutlarımızın yeni etaplarının yapım aşaması devam ediyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Kuralarda ismi çıkan depremzedeler ise yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluklarını yaşadıklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Esen kimdir? MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kaç yaşında, nereli? Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli? Mahsun j hangi kanalda? Mahsun j nerede, hangi platformda yayınlanıyor? Bayram Çelik kimdir? MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik kaç yaşında, nereli? Bekir Aksun kimdir? Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli? Serdar Soydan kimdir? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? Yavaş mı Altınok mu? 2024 Ankara Belediye Başkan adayları anketinde kim önde? Anketler ne söylüyor? Cengiz Ergün kimdir? MHP Manisa Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli? Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Spotify şarkı falı ne işe yarar, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title