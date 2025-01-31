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Adıyaman'da Cuma Namazı Çıkışında Yağmur Duası

Adıyaman'da Cuma Namazı Çıkışında Yağmur Duası
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, ekinlerin kurumaması için Cuma namazı sonrası vatandaşlar bir araya gelerek yağmur duası yaptı. Müftü Ahmet Kızmaz, dua öncesi topluluğa birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde vatandaşlar tarafından Cuma namazı çıkışı yağmur duası yapıldı.

Yağmurların istenen seviyede yağmaması ve havaların kurak geçmesi nedeniyle, ekinlerde kurumaların gözlenmesi üzerine Samsat ilçesinde Cuma namazı çıkışında açık alanda bir araya gelen vatandaşlar yağmur duası yapıldı. Samsat Müftüsü Ahmet Kızmaz, "Peygamber efendimiz yağmur duası sırasında cübbesini ters giydi ve ellerini aşağıya doğru tuttu" diyerek vatandaşların öncelikle tokalaşması, sarılması ve helalleşmelerini istedi.

Daha sonra Müftü Ahmet Kızmaz, yağmurların yağması ve toprakların bereketlenmesi için dua etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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