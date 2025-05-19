Adıyaman'da Çizgili Sırtlan Otomobil Çarpması Sonucu Telef Oldu

Adıyaman'da Çizgili Sırtlan Otomobil Çarpması Sonucu Telef Oldu
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde karayoluna aniden çıkan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlana otomobil çarptı. Olay sonucunda sırtlan telef oldu.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde gece geç saatlerde aniden karayoluna çıkan çizgili sırtlana seyir halindeki otomobil çarptı. Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlan aracın çarpması sonucu olay yerinde telef oldu. Araç sürücüsü ölen sırtlanı yol ortasından alarak yol şarampole bıraktı. Aracıda hasar alan sürücü daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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