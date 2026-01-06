Haberler

Buzlu yol vatandaşlara zor anlar yaşattı

Buzlu yol vatandaşlara zor anlar yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Mimar Sinan Mahallesi'nde donan sokakta yürümekte zorlanan vatandaşlar, düşüp kalkarak ilerlemeye çalıştı. Yolun buz pistine dönüşmesi araç sürücülerine de zor anlar yaşattı.

Adıyaman'da, buzlanan sokakta vatandaşlar, düşüp düşüp kalkarak ilerlemeye çalıştı.

Adıyaman'da birkaç gün önce etkili olan kar yağışı sonrası başlayan don havası sonucu Mimar Sinan Mahallesi 1104 Sokak içerisindeki karlar donmaya başladı. Sokağın buz pistine dönüşmesi sonrası yolu kullanan araç sürücüleri zor anlar yaşarken yayalar ise düşüp düşüp kalktı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Mahalle sakinleri buz pistine dönen yolu ilgili yetkililere defalarca bildirmesine rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi