Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da Bebek köyü sakinleri bozuk yol nedeniyle onarım talep ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Bebek köyü sakinleri bozuk yol nedeniyle onarım talep ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyünün bozuk yolu, sürücüler ve köy sakinleri için ulaşımda güçlük oluşturuyor. Vatandaşlar, günlük ulaşımı olumsuz etkileyen yolun bir an önce onarılmasını istiyor.

Adıyaman'da, uzun bir süredir bozuk olan köy yolu vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyünün bozuk yolu, sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor. Yolun mevcut durumundan şikayetçi olan vatandaşlar, ulaşımda güçlük yaşadıklarını belirterek yolun bir an önce onarılmasını istedi.

Bebek köyüne ulaşımı sağlayan yolun bozuk ve kullanışsız olması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle araçlarıyla yoldan geçmekte güçlük çektiklerini ifade eden sürücüler, yolun mevcut durumunun günlük ulaşımı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Köy sakinleri de yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. Yolun bir an önce düzenlenmesini talep eden vatandaşlar, ulaşım sorununun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın ağabeyi de tutuklandı

İmamoğlu'nun tutuklu avukatının ağabeyi de tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Milyonlar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 hoca
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

Kana buladığı apartmandan bu sözlerle çıkmış: Namusumu temizledim
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar