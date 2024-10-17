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Adıyaman'da Başıboş Sokak Köpekleri Kazaya Davetiye Çıkarıyor

Adıyaman'da Başıboş Sokak Köpekleri Kazaya Davetiye Çıkarıyor
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Adıyaman'da yola aniden fırlayan başıboş sokak köpekleri, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle Atatürk Bulvarı'nda sıkça rastlanan bu durum, kazalara davetiye çıkarıyor ve acil durum araçları için tehlike oluşturuyor.

Adıyaman'da, yola aniden fırlayan başıboş sokak köpekleri kazaya davetiye çıkarıyor.

Adıyaman'ın cadde ve ara sokaklarının yanı sıra şehrin en işlek olduğu ve aynı zamanda hastane yolu olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerinde sürü halinde gezen ve aniden yola fırlayan başıboş sokak köpekleri, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Başıboş sokak köpeklerinden dolayı zor anlar yaşayan sürücüler, bu konuya hızlı bir çözümün sağlanmasını aksi takdirde bir çok kazanın yaşanabileceğini söyledi. Yoldan geçen araçlara aniden saldıran ve çoğu zaman araçların önüne atlayan başıboş sokak köpekleri, olaya giden ambulans ve polis araçlarına da zor anlar yaşatıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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