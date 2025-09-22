Adıyaman'da Başboş Ata Araç Çarptı, Hayatını Kaybetti
Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda başıboş bir at, gece saatlerinde yola çıktıktan sonra bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Olay sonrası araçta hasar meydana gelirken, at vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
Adıyaman'da, karayoluna çıkan başıboş at araç çarpması sonucu telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu 25.kilometrede karayoluna gece saatlerinde çıkan başıboş bir ata araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan at, olay yerinde telef olurken araçta hasar meydana geldi. Karayolunda telef olan at, vatandaşlar tarafından çekilerek yol kenarına alındı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel