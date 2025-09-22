Adıyaman'da Başboş Ata Araç Çarptı, Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da, karayoluna çıkan başıboş at araç çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu 25.kilometrede karayoluna gece saatlerinde çıkan başıboş bir ata araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan at, olay yerinde telef olurken araçta hasar meydana geldi. Karayolunda telef olan at, vatandaşlar tarafından çekilerek yol kenarına alındı. - ADIYAMAN