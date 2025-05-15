Adıyaman'da Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Silahlar Ele Ge geçirildi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız tabanca, 30 mermi ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan bir kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Tim ekiplerince Kahta ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı. Düzenlenen uygulamada 4 adet tabanca ile bu tabancalara ait 30 mermi ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Aynı zamanda çeşitli suçlardan araması bulunan 1 şahısta yakalanarak gözaltına alındı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel