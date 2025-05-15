Adıyaman'da Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Silahlar Ele Ge geçirildi

Adıyaman'da Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Silahlar Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız tabanca, 30 mermi ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Tim ekiplerince Kahta ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı. Düzenlenen uygulamada 4 adet tabanca ile bu tabancalara ait 30 mermi ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Aynı zamanda çeşitli suçlardan araması bulunan 1 şahısta yakalanarak gözaltına alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj

Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.