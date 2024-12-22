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Adıyaman'da Anaokulu Öğrencilerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Adıyaman'da Anaokulu Öğrencilerine Trafik Güvenliği Eğitimi
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Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu'nda 45 öğrenci ve 5 öğretmene trafik güvenliği eğitimi verildi. Amaç, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli birer yaya olmalarını sağlamak.

Adıyaman'da anaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulunda 45 öğrenci ve 5 öğretmene trafik güvenliği konusunda eğitim verdi. Etkinlikte, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli birer yaya ve yol kullanıcısı olmaları hedeflendi.

Eğitim süresince öğrencilere, yaya geçitlerinin kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca uygulamalı etkinliklerle çocukların eğitimi pekiştirildi. Öğretmenlere de okul çevresinde alınabilecek trafik önlemleri ve öğrencilere bu bilinci kazandırmanın yöntemleri aktarıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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