Adıyaman'da Açık Lağım Çukuru Tehlike Saçıyor

Adıyaman'da, üzeri açık bırakılan lağım çukuru tehlike saçıyor.

Adıyaman merkez Ali Taşı Mahallesi Çırçır Deresi yakınlarında karayolunun ortasında bulunan bir lağım çukurunun üzerinin açık olması tepkilere neden oluyor. Kazalara da davetiye çıkaran lağım çukurunun üzerinin açık olmasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden bu tür konularda hassas olmalarını ve bu çukurun kapatılmasını istediklerini söyledi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Yolun ortasında üzeri açık olan bu çukura çocuklarda düşebilir araçlarda girerek kazaya neden olabilir. Bir an önce bunun kapatılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN