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Adıyaman'da 310 Bin Metrekarelik Yeşil Koridor Projesi Başladı

Adıyaman'da 310 Bin Metrekarelik Yeşil Koridor Projesi Başladı
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Depremzedeler için konutların inşa edildiği Adıyaman'da, İndere toplu konut alanında 310 bin metrekarelik yeşil koridor projesine başlandı. Proje ile sosyal ve yeşil alanlar oluşturularak bölgeye nefes aldırılması hedefleniyor.

Adıyaman'da 16 bin 467 konutun yapıldığı İndere toplu konut alanına nefes aldıracak, yeşil koridor projesine başlanıldı.

Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman'daki İndere Toplu Konut alanında, bir taraftan konutların yapımı sürerken diğer taraftan sosyal donatılar yapılıyor. Evlerine yerleşen depremzedeler için yeşil alanlar oluşturuluyor.

Depremzede vatandaşlar için güvenli evler inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların rahat nefes alabilmeleri ve sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapabilmeleri için de çalışıyor. 5 milyon metrekare inşaat alanına sahip İndere toplu konut alanına 310 bin metrekare 'yeşil koridor' yapımına başlanıldı. Konutların önünde bulunan park ve yeşil alanların dışında yeşil bir koridor yapılacak.

Bu yeşil koridor içerisinde yeşil alanlar, spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, meyve bahçeleri, tematik bahçeler yer alacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Emlak Konut Uzman Yardımcısı Polat Yerlikaya, "5 milyon metrekarelik çok büyük bir alanda inşaatımız sürüyor. 16 Bin 467 konutumuzla devasa bir şantiyede görev yapıyoruz. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Bu projelerin yanı sıra buraya nefes aldırabilecek yeşil koridor projemize de başlamış bulunmaktayız. Son hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 310 bin metrekarelik yeşil koridorla İndere bölgesine nefes aldıracak bir proje olacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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