Adıyaman'da 3 Mayıs Türkçülük Günü Kutlandı

Adıyaman'da, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle pilav dağıtıldı.

Hedef Kızıl Elma Derneği ile Turan Devletleri Teşkilatları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Demokrasi Parkı'nda pilav ikramı etkinliği gerçekleştirildi. 3 Mayıs Türkçülük Günü münasebetiyle Cuma Namazı sonrası düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dernek yöneticileri, üyeler ve çok sayıda kişi etkinliğe katıldı. Etkinlik öncesi Hedef Kızıl Elma Derneği Başkanı Halil Gönder, tarafından Türkçülüğün öneminden bahsedilerek günün hayırlara vesile olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu. - ADIYAMAN