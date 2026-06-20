Adıyaman'da 40 Derecede Karla Mücadele: Ulubaba Türbesi Yolu Açıldı

(ADIYAMAN) - Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıktığı Adıyaman'da 2 bin 554 metre rakımdaki Ulubaba Türbesi'nin yolu, kar temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uzun süredir ulaşıma kapalı bulunan Ulubaba Türbesi yolunda çalışma yaptı. Yüksek rakım nedeniyle yaz aylarında da etkisini sürdüren kar örtüsü, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Karla mücadele çalışmalarında görev alan operatör Zeynal Yörük, 20 Haziran'da kar temizleme çalışması yapmanın alışılmış bir durum olmadığını belirterek, yüksek kesimlerde karın yaz aylarında da etkisini sürdürebildiğini söyledi.

Ulubaba Türbesi'nin bulunduğu köyün muhtarı Mehmet Tekyıldız ise yolun yeniden ulaşıma açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Tekyıldız, Ulubaba Türbesi'nin Adıyaman'ın önemli ziyaret noktalarından biri olduğunu belirterek ziyaretçileri bölgeye davet etti.

Adıyaman'ın en yüksek ziyaret noktalarından biri olarak bilinen Ulubaba Türbesi, manevi değerinin yanı sıra doğa manzaralarıyla da öne çıkıyor. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte bölgenin yaz sezonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA