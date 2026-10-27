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Adıyaman-Çelikhan karayolu patlatmalar nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatılıyor

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Adıyaman-Çelikhan karayolu patlatmalar nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatılıyor
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Adıyaman-Çelikhan karayolunda Palanlı Köyü yakınlarındaki kontrollü patlatmalar sırasında yol araç ve yaya geçişine kapatılıyor. Temizlik sonrası açılan yolda uzun araç kuyrukları oluşuyor, vatandaşlar patlatmaların trafiğin az olduğu saatlerde yapılmasını istiyor.

Adıyaman- Çelikhan karayolunda yol yapım çalışmalarından dolayı yapılan kontrollü patlatmalar yoğun trafiğe neden oluyor.

Adıyaman- Çelikhan karayolu Palanlı Köyü yakınlarında yol çalışmalarından dolayı yapılan kontrollü patlatmalar nedeniyle Adıyaman-Çelikhan karayolu trafiğe kapatılıyor. Yolun kapatılmasıyla birlikte hem araç geçişlerine hem de yaya geçişlerine müsaade edilmiyor. Patlatmalar sonrası yola düşen kaya parçalarının da temizlenmesi sonrası yol yeniden trafiğe açılıyor. Patlatma ve yol temizleme çalışmaları süresinde Adıyaman-Çelikhan karayolunda uzun araç kuyrukları meydana geliyor.

Vatandaşlar yol çalışmalarını sonuna kadar desteklediklerini ama patlatmaların trafiğin az olduğu saatlerde yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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