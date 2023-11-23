Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Bilici göreve başladı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Hasan Bilici, göreve başladı.

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yaparken Adıyaman'a atanan Hasan Bilici görevine başladı. Selahattin Bozkurt 'tan görevi devralan Hasan Bilici, göreve başlar başlamaz çeşitli ziyaretler ve temaslar gerçekleştirdi.

Müdür Bilici, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Dernek Başkanı Ahmet Okutan'ı ziyaret ederek, onların talep ve isteklerini dinledi.

Bilici, ayrıca konteyner kentte yaşayan aileler ile bir araya gelerek, kurum içinde personel ile hizmetler ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. - ADIYAMAN