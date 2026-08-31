Kasabın iyileştirdiği karga, dükkanın müdavimi oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kasaplık yapan Turan Zeybek'in iyileştirdiği hasta karga, dükkanın günlük müdavimi haline geldi.

Adilcevaz ilçesinde 40 yılı aşkın süredir kasaplık mesleğini sürdüren Turan Zeybek, yaklaşık bir hafta önce iş yerinin önünde hasta halde bir karga buldu. Bitkin durumdaki kargaya et verip bakımını üstlenen Zeybek, kuşun kısa sürede sağlığına kavuşmasını sağladı. Gördüğü ilgiyi unutmayan karga ise o günden sonra her gün kasap dükkanını ziyaret etmeye başladı.

Günde 2-3 kez dükkana geliyor

Günün belirli saatlerinde dükkana uğrayan ve günde 2-3 kez Zeybek'i ziyaret eden karga, kendisine ikram edilen etleri afiyetle yiyor. Kasap ile karga arasında kurulan bu sıra dışı iletişim ve karganın her gün aynı dükkana gelmesi çevredeki vatandaşların da yoğun dikkatini çekiyor.

"Aramızda güzel bir bağ kuruldu"

Karganın artık kendisini tanıdığını ve iş yerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten kasap Turan Zeybek, "Bir hafta önce geldiğinde hastaydı. Et verdim, ilgi gösterdim. O günden beri her gün geliyor. Aramızda güzel bir bağ kuruldu. Umarım bundan böyle de gelmeye devam eder" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı