Adapazarı'nda Kanserle Mücadele Eden Okul Müdürü Hayatını Kaybetti

Adapazarı'nda Kanserle Mücadele Eden Okul Müdürü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, uzun süredir kanser tedavisi gören Arif Nihat Asya Ortaokulu Müdürü Suat Çelik hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Elazığ'da toprağa verilecek.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uzun süredir kanser tedavi gören okul müdürü hayatını kaybetti.

Adapazarı Arif Nihat Asya Ortaokulu Müdürü Suat Çelik, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yeni düşerek hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise hayatını kaybeden okul müdürü için sosyal medyadan baş sağlığı diledi. Paylaşımda, "Adapazarı Arif Nihat Asya Ortaokulu Müdürümüz Suat Çelik vefat etmiştir. Cenazesi 27 Mayıs Salı günü Elazığ'a defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, dost ve sevenleri ile eğitim camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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