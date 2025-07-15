Adanalı üniversite öğrencileri Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti

Adanalı üniversite öğrencileri Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanalı üniversite ve yaz Kur'an kursu öğrencileri, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti.

Adanalı üniversite ve yaz Kur'an kursu öğrencileri, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti.

Yüreğir Müftülüğü koordinesinde Yüreğir ve Atakent gençlik merkezi öğrencileri Niğde Çukurkuyu köyüne giderek Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ve Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezini ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, öğrencilerin okudukları Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Şehit Halisdemir'in kabri başında hatim duasını yapıldı.

Yaz Kur'an Kursu öğrencileri daha sonra Şehit Ömer Halisdemir'in abisinin daveti üzerine evlerine gidip şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir araya geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi

Muzaffer Nine birikimini teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.