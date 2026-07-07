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Adana'da yol kenarına bırakılan tekstil atıkları tepki çekti

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Adana’nın en işlek bölgelerinden Saydam Caddesi’ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce bırakılan tekstil atıkları, çevre kirliliğine yol açtı. Uyarı tabelasına rağmen yasağa uyulmaması vatandaşların tepkisini çekti.

ADANA'nın en işlek bölgelerinden Saydam Caddesi'nde yol kenarına bırakılan tekstil atıkları vatandaşların tepkisini çekti.

Kentin en işlek bölgelerinden biri olan merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi'nde yol kenarına bırakılan tekstil atıkları, vatandaşların tepkisine neden oldu. Atıkların gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yolun kenarına bırakıldığı iddia edildi. Atılan kumaş, mobilya parçaları, plastik şişeler ve çeşitli çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Atıkların bırakıldığı noktada, 'Tekstil atığı bırakmayınız' uyarı tabelasının bulunmasına rağmen yasağa uyulmaması dikkat çekti. Vatandaşlar, atıkların belediye ekipleri tarafından bir an önce kaldırılmasını talep etti.

'ŞEHRİN UTANÇ TABLOSU'

Olaya tepki gösteren esnaf Murat Yıldırım, "Gelen giden bu caddeye çöp atıyor, çevre temizliği yok ilgilenen yok. Konfeksiyon mağazalarından buraya 3 tekerlekli araçla geliyor, gece yarısı atıp gidiyor. Bu tablo tamamen utanç verici, şehrin merkezine hiç yakışmıyor bu görüntüler. Çevre ve görüntü kirliğine yol açan bu manzaranın belediye yetkilileri tarafından temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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