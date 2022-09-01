Adana haberi | Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde Yeni Dönem Başladı

Gelen Adana haberine göre Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde yeni eğitim dönemi başladı. Güzelyalı Kreşi'nde yapılan törende konuşan Başkan Soner Çetin, “Çocukları bu yaşlarda cumhuriyet değerlerine sahip çıkan Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Merak etmeyin çocuklarınız emin ellerde” dedi.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde yeni eğitim dönemi başladı. Güzelyalı Kreşi'nde yapılan törende konuşan Başkan Soner Çetin, "Çocukları bu yaşlarda cumhuriyet değerlerine sahip çıkan Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Merak etmeyin çocuklarınız emin ellerde" dedi.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde 2022-2023 eğitim dönemi başladı. Yeni dönemin başlaması dolayısıyla Güzelyalı Gülen Yüzler Semt Kreşinde tören düzenlendi.

Çocukların eğitime ilk adımını atmanın heyecanını yaşadığı törene, çok sayıda veli katıldı. Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bugün çocuklarımızda ayrı bir heyecan var. Gurur duyarak söylüyorum Adana'nın en iyi kreşleri Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleridir. Bizimle yarışacak bir kreş olduğunu sanmıyorum. Bu nedenle kreşlerimize büyük ilgi var. 8 kreşimiz var, 9'uncusunun yapımı sürüyor. Burada olan veliler çok şanslı. Tarafsız olsun diye noter huzurunda çekiliş yaptık. Bugün uyum süreci başlıyor. Umarım bir uyum sorunu yaşanmayacaktır" dedi.

Çocukların eğitime başladığı yaşlardan üniversite eğitim aldıkları döneme kadar her şeyini düşündüklerini belirten Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Öğrenci yurdu yaptık. Adana'da yurt var ama bu kalite yakalansın istiyoruz. Çocuklarımız gençlerimiz en iyi şartlarda eğitimlerini sürdürsün istiyoruz. Bu çocuklarımızın öğrenecekleri ilk şey cumhuriyetin temel değerleri ve Atatürk ilkeleridir. Bugün cumhuriyet büyük saldırı altında. Dün biri çıkmış savaş mı oldu diye saçmalıyor. Bu tür şeylerden vazgeçin. Bu ülkenin değerlerine dinamit sokmayın. Adam yüz yılın en büyük zaferine karşı. Sanki biz Kurtuluş Savaşında hayaletlerle savaştık. İşte bu nedenle bu çocuklar iyi yetişsin ve bu ülkeye sahip çıksınlar. Temeli bu yaşlarda atıyoruz. Gözünüz arkada kalmasın, çocuklar emin ellerde."

Başkan Çetin, konuşmasının sonunda yeni eğitim döneminin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Daha sonra velilerle birlikte kreşi gezen Çetin, çocuklarla sohbet etti, onlara şeker ve çikolata ikram etti.